الشؤون البلدية تحقق درع وزارة العام في جائزة الحكومة الذكية 2021

حققت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثّلة في وكالة التحول الرقمي والمدن الذكية، الفوز في (8) فئات ضمن (جائزة درع الحكومة الذكية) وهي: (فئة العمل الحكومي عن بعد – فئة الإنجازات الحكومية – فئة الابتكار الحكومي – فئة المواقع الإلكترونية الحكومية – فئة التطبيقات الذكية – فئة حسابات التواصل الاجتماعي الحكومية – فئة المسؤولية الاجتماعية الحكومية – فئة المشاركة المجتمعية)، بالإضافة لدرع وزارة العام للتحول الرقمي 2021م

جهود الشؤون البلدية في التحول الرقمي

المدن الذكية ومن جانبه أشار المهندس علي بن هادي راجحي وكيل الوزارة للتحول الرقمي وإلى أن الجائزة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي الحكومي، وتشجيع الإبداع، واكتشاف مواهب العاملين في المجالات الحكومية الرقمية، وتقدير جهود الحكومات على ما تقدّمه لمواطنيهم ومقيميهم، وحثّ الدول على المشاركة لرفع مستوى التطور الرقمي للخدمات المقدّمة.

ويأتي الفوز بالجائزة امتدادًا لجوائز عدة حصدتها الوزارة على المستويينِ المحلي والعالمي في مجال التحول الرقمي الحكومي، كما سيساهم هذا الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتحول الرقمي لرؤية المملكة 2030.