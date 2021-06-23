الشباب غير مهتم بضم 3 صفقات في الميركاتو

المواطن - محمد سمعه

حسم نادي الشباب بـ رئاسة خالد البلطان مصيره حول ضم 3 صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تبدأ بداية من الاثنين المقبل وحتى نهاية أغسطس.

الشباب غير مهتم بضم نجم الوحدة أو حارس الاتحاد

وأكد خالد البلطان رئيس الليث على أن الفريق غير مهتم بضم البرازيلي أنسيلمو أو اللاعب حسن العُمري لاعب القادسية أو فواز القرني حارس مرمى نادي الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي.

التغيير في الليث سيكون في أضيق الحدود

ويأتي هذا بسبب تألق الحارس زيد البواردي واستمرار الأرجنتيني بانيغا في خط الوسط مع الليث إضافة لاستمرار الأرجنتيني جوانكا في صفوف الفريق، مما يعني أن الليث سيدعم صفوف الفريق الكروي الأول بصفقات محدودة، ربما تكون صفقة أو 2 حفاظًا على استقرار الفريق الأول.

وأصبح من المتوقع رحيل البرتغالي فابيو مارتينيز عن صفوف الشباب في الميركاتو الصيفي بسبب الطلبات المالية المبالغ فيها من قبل نادي سبورتينج لشبونة لتمديد إعارة اللاعب.

وكان الليث قدم مستويات مميزة بـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021، حيث احتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين ليتأهل لـ دوري أبطال آسيا بالعام المقبل.

يذكر أن تقارير صحفية ذكرت مؤخرًا أن الليث أصبح مهتمًا بضم هتان باهبري لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، وذلك إثر مشاركاته القليلة مع الأزرق خلال آخر موسمين.

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