الشباب يرد رسميًّا على اقتراب جوانكا من الرحيل

المواطن - محمد سمعه

رد أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي بـ نادي الشباب، على ما تردد مؤخرًا حول قرار الليث بالاستغناء عن اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا بعد نهاية موسم 2020/ 2021.

جوانكا لن يغادر الشباب:

وكانت إحدى الصحف نشرت خبرًا يفيد بأن جوانكا سيغادر الليث بعد قرار الاستغناء الرسمي عنه، ليرد المسعود عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “إنها صحيفة لا تمل من الكذب”.

وجاء رد أحمد المسعود ليفيد بأن النادي لم يفكر مطلقًا في الاستغناء عن جوانكا، الذي قدم مستويات جيدة مع الفريق العاصمي بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المنصرم.

جوانكا رابع هدافي دوري المحترفين:

وسجل جوانكا مع الليث 17 هدفًا في دوري المحترفين السعودي بالموسم الماضي، حيث احتل المركز الرابع في قائمة هدافي دوري محمد بن سلمان.

يذكر أن جوانكا كان انضم لـ الشباب في عام 2019 قادمًا من فريق كولون الأرجنتيني، كما سبق له اللعب في صفوف أندية قاسم باشا التركي والاتفاق ونادي إيميليك الإكوادوري.

وأنهى الليث موسم 2020/ 2021 محتلًّا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن اللاعب النيجيري أوديون إيغالو فاز بلقب أفضل لاعب عن شهري إبريل ومايو بـ دوري المحترفين.

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