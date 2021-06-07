الشباب يرد على أخبار مفاوضاته مع سعود عبدالحميد

المواطن - محمد سمعه

رد أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بـ نادي الشباب على الأخبار المتداولة بشأن تفاوض الليث مع سعود عبدالحميد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد.

عدم تجديد سعود عبدالحميد يفتح باب التكهنات

ولم يُجدد عبدالحميد صاحب الـ22 سنة حتى الآن عقده مع الاتحاد، مما فتح بابًا من التكهنات حول مصير اللاعب مع العميد خلال الفترة القادمة.

الشباب ينفي جملة وتفصيلًا

وغرد أحمد المسعود عبر حسابه في “تويتر” اليوم الاثنين قائلًا: “لا تُسمى فترة انتقالات، بل فترة شائعات، الشباب لديه من يُعول عليه في هذه الخانة”.

وذكرت بعض الأخبار المتداولة أن الشباب عرض على عبدالحميد التعاقد معه مقابل راتب سنوي قدره 5.5 ملايين ريال.

وكان أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد أعلن خلال تصريحات تلفزيونية أن النادي قدم عرضه لتجديد عقد عبدالحميد لكنه لا يزال ينتظر رد اللاعب، مضيفًا أن الكرة الآن أصبحت في ملعبه.

وحول تجديد عقد سعود عبدالحميد قال الناقد الرياضي جمال عارف عبر حسابه في “تويتر” : “من حق الظهير الشاب طلب مبلغ كبير للتجديد مع الاتحاد، ومن المفترض على إدارة الحائلي الحفاظ على حقوق النادي ماليًا والجلوس مع اللاعب وعرض عليه العقد الذي يناسب النادي ويتناسب مع قدرات وإمكانيات اللاعب، أما مسألة لي الذراع من خلال عروض من أندية أخرى، أمر مرفوض”.

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