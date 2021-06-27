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الشمراني: الحوت المكتشف شبه كامل وسيخدم باحثي العالم
يوثق أول سجل أحفوري في المملكة من هذا النوع

الشمراني: الحوت المكتشف شبه كامل وسيخدم باحثي العالم

2021/06/27
الساعة 10:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الشمراني: الحوت المكتشف شبه كامل وسيخدم باحثي العالم
المواطن - الرياض

كشف المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، الرئيس التنفيذي لهيئة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ الجيولوجية السعودية، أن الحوت المكتشف بشمال السعودية شبه كامل، وسيقدم خدمة للباحثين حول العالم.

تفاصيل الاكتشاف: 

وأضاف، في مداخلة على قناة العربية، اليوم الأحد، أن الاكتشاف عبارة عن نوع فريد من الحيتان البحرية، والتي انقرضت منذ حوالي 37 مليون سنة، وكانت موجودة في المياه البحرية التي كانت تغطي الأجزاء الشرقية والشمالية الغربية من شبه الجزيرة العربية.

اكتشاف مهم: 

ولفت إلى أن الاكتشاف مهم للجيولوجيين ويوثق أنه أول سجل أحفوري في المملكة من هذا النوع من الحيتان، موضحًا أن الأهم من ذلك أن الحوت المكتشف هو شبه كامل تقريبًا، وسوف يخدم الأبحاث الجيولوجية والباحثين على مستوى العالم.


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