الشمس تطلق موجة ضخمة من البلازما

المواطن- محمد داوود- جدة

سجلت الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس، اليوم الأربعاء 09 يونيو 2021، انفجارًا في البقعة الشمسية AR2831 عند الساعة 02:59 بعد الظهر بتوقيت السعودية (11:59 صباحًا بتوقيت جرينتش) وأطلقت عمودًا هائلًا من البلازما في الفضاء كما تظهر صور مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا.

الانفجار لم يكن في اتجاه الأرض:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القياسات تشير إلى أن طول عمود البلازما في هذه الصورة يبلغ 400,000 كيلومتر تقريبًا، وهي نفس المسافة تقريبًا من الأرض إلى القمر، وقد اخترق الغلاف الجوي للشمس بسرعة تفوق 2800 كيلومتر بالثانية، وربما نتج انبعاث كتلي إكليلي- سحابة من الغاز المتاين- ولكن لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن؛ نظرًا لموقع البقعة بالقرب من أقصى الطرف الغربي للشمس فإن هذا الانفجار لم يكن في اتجاه الكرة الأرضية.

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