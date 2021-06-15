الشهري والمولد يقودان السعودية ضد أوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن تشكيلة منتخب السعودية ضد أوزبكستان في المباراة التي ستُقام، بعد قليل، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة.

السعودية ضد أوزبكستان

ويلعب منتخب السعودية ضد أوزبكستان على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الأخضر بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم فلسطين وسنغافورة برصيد 7 نقاط لكل منهما، ويتذيل المنتخب اليمني الترتيب بـ5 نقاط.

تشكيلة الأخضر في مباراة اليوم

وجاء تشكيل منتخب السعودية ضد أوزبكستان كالتالي؛ محمد العويس، عبدالله مادو، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، علي الحسن، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، عبدالرحمن غريب، فهد المولد وصالح الشهري.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر في مباراة اليوم كل من؛ محمد الربيعي، زيد البواردي، محمد خبراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، علي الأسمري، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، سامي النجعي، محمد الكويكبي، فراس البريكان وعبدالله الحمدان.

شارك الخبر





مقالات ذات صلة



