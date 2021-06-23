الشورى يطالب بالتوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين المناطق

المواطن - الرياض

طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدراسة تفعيل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص لتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين إصابات بليغة في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة الأخطار المختلفة في القطاعات العسكرية والصحية والمدنية.

جاء ذلك بحسب توصية إضافية لعضوة مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري تبنت اللجنة مضمونها.

توزيع الوحدات:

وتابعت التوصية أنه على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان العمل على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقًا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها.

تطوير اعتمرنا:

وبالنسبة إلى وزارة الحج والعمرة، فشدد مجلس الشورى على أهمية الاستمرار في تنفيذ وتطوير تطبيق اعتمرنا لتنظيم شؤون العمرة والزيارة للخارج والداخل بما يتناسب مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا ودعم ميزانيتها في هذا الخصوص.

كما أنه على وزارة الحج والعمرة وضع مؤشرات أداء لأعمال الحج والعمرة ومؤشرات أداء خاصة بالوزارة والقطاعات التي تشرف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة