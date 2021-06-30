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الشيخ السديس : 10 آلاف شخص لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1442
وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

الشيخ السديس : 10 آلاف شخص لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1442

2021/06/30
الساعة 3:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الشيخ السديس : 10 آلاف شخص لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1442
المواطن - الرياض

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن الخطة التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال موسم حج 1442هـ.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وقال السديس إن الرئاسة استعدت لهذا الموسم المبارك بما يقارب (10) آلاف من القوى العاملة، المؤهلة والمدربة لخدمة الحجاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وضمن خطة الرئاسة المواكبة للنقلات النوعية في مجال رقمنة الأعمال، حرصت الرئاسة على إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية.

السديس حج 1442

 

حج 1442 موسم استثنائي

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم، بحضور وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أنه بفضل الله -عز وجل- ثم بالعناية والمتابعة والرعاية من القيادة الرشيدة تكلل موسم الحج الاستثنائي بالنجاح الكبير الذي شهد به العالم كله، بإجراءات مقننة وترتيبات مكثفة، تضافرت وتكاتفت لإنجازها العديد من أجهزة الدولة، كما أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، لتشريفه هذا اللقاء الإعلامي ولجهود الوزارة التي يقودها في إبراز جهود الدولة في الحرمين الشريفين.
السديس حج 1442


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