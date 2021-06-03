الصحة العالمية : سلالة كورونا في فيتنام أخطر وأسرع انتشارًا

المواطن- متابعة

انتشرت تقارير تفيد بوجود سلالة جديدة لكورونا في فيتنام، وعلقت منظمة الصحة العالمية على ذلك قائلة إن نسخة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تم اكتشافها تعد جزءًا من السلالة الهندية، وحذرت في الوقت نفسه من خطورتها وسرعة انتشارها.

وبحسب صحيفة نيكاي آسيا اليابانية، فقد قال كبير ممثلي منظمة الصحة العالمية في فيتنام، كيدونغ بارك، إنه يجب تسريع وتيرة تطعيم عمال المصانع لمنع انتشار الوباء في البلاد.

ولفت بارك إلى أن جهود التطعيم التي تقودها السلطات في فيتنام لا تصل إلى المستويات المطلوبة بالنسبة للعاملين في المصانع.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في فيتنام إنه لا توجد حتى الآن سلالة جديدة لكورونا المستجد في البلاد، وفقا لتعريف المنظمة، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمتابعة هذه النسخة من الفيروس خلال الأسبوعين المقبلين.

سلالة دلتا معدية وتنتشر بسرعة كبيرة

ولفت كيدونغ بارك إلى أن السلالة الموجودة في فيتنام حتى الآن يمكن تصنيفها من فئة دلتا وهي نفس السلالة الموجودة في الهند، مشيرا إلى أنه لا يمكن إطلاق تحذيرات في الوقت الحالي من ظهور سلالة هجينة، لكنه أعاد التأكيد على خطورة سلالة دلتا، مشيرا إلى أنها معدية وتنتشر بسرعة كبيرة.

وتحاول السلطات في فيتنام منذ أبريل احتواء انتشار فيروس كورونا في المصانع، حيث تم تسجيل 241 إصابة جديدة في البلاد أمس الأربعاء.

ولفتت الصحيفة إلى قول وزير الصحة نغوين ثان لونغ، السبت الماضي، إن السلالة الحالية الموجودة في فيتنام لديها صفات مشتركة من السلالتين البريطانية والهندية.

شارك الخبر







شارك الخبر