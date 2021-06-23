الصحة: انخفاض الوفيات بـ فيروس كورونا في المملكة بنسبة 74%

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، انخفاض الوفيات بـ فيروس كورونا في المملكة بنسبة 74%.

وأكدت وزارة الصحة أن تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا ساهم بانخفاض الوفيات في المملكة.

وفي وقت سابق، أعلنت الصحة تغطية برنامج التحصين لـ70% من السكان البالغين في المملكة، حيث تجاوز عدد الجرعات المعطاة 16.8 مليون جرعة، تم تقديمها في أكثر من 587 مركز لقاحات شملت مختلف القطاعات الصحية في المملكة.

برنامج إعطاء الجرعة الثانية:

وعلى إثر ذلك أعلنت الصحة انطلاق برنامج إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا، حيث سيبدأ البرنامج بتغطية الفئة العمرية من 50 سنة فما فوق ممن أخذ الجرعة الأولى، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 14 ذي القعدة 1442هـ، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

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