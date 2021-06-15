الصحة بعد وصول الحالات النشطة لـ10314 : عدوى كورونا تزيد في التجمعات

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات، حاثة الجميع على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

حالات كورونا الجديدة

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1269) حالة مؤكدة وتعافي (1014) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10314) منها (1569) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (468175) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (450255) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (16) حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7606) حالات.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

جرعات لقاح كورونا

من جهة أخرى أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، وصول الجرعات المُعطاة من لقاح فيروس كورونا لأكثر من 16 مليون جرعة تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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