الصحة تحقق نسباً عالية في تحصين كبار السن بلقاح كورونا

المواطن - واس

حققت وزارة الصحة نسب عالية في تحصين كبار السن (60 عامًا وما فوق) بلقاح كورونا حيث بلغت في “ حفر الباطن 98% وفي الأحساء 93% وفي القريات 93% وفي بيشة 86% وفي الرياض 83% وفي المنطقة الشرقية 80% والطائف 80% حيث تم تحقيق هذه النسب بعد تطعيم هذه الفئة بجرعة واحدة على الأقل.

تطعيم كبار السن:

وكانت الصحة منذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم كما أطلقت خدمة ” أولوية” التي يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75 سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق ومحافظات المملكة .

وأهابت الصحة بالمبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال “تطبيق صحتي”، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

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