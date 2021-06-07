الصحة تستهدف تطعيم 70% ممن أكثر من 18 عامًا بنهاية يوليو

المواطن - الرياض

قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة عبدالله عسيري: إن وزارة الصحة ستعمل على تطعيم 70% ممن بلغ 18 عامًا أو أكبر بجرعة واحدة على الأقل، وذلك بنهاية يوليو 2021، موضحًا أن ذلك يأتي بسبب عدم استقرار الإمدادات العالمية من اللقاحات.

الجرعة الثانية:

وأضاف عسيري، في تغريدات له عبر تويتر، أنه فيما يتعلق بالجرعة الثانية: وفي ظل عدم استقرار الإمدادات العالمية من اللقاحات، تسعى المملكة إلى الوصول إلى المناعة المجتمعية اللازمة للخروج من الجائحة- بإذن الله- بأسرع وقت ممكن مع توفير الحماية القصوى للفئات عالية الخطورة.

نسبة التطعيم:

ولفت إلى أنه تم تطعيم 70% ممن بلغ 18 عامًا وأكبر بجرعة واحدة على الأقل بنهاية يوليو 2021، وجدولة الجرعة الثانية خلال 3 أشهر من الجرعة الأولى للفئات عالية الخطورة، وتشمل حاليًّا من بلغ 60 سنة وأكبر، السمنة المفرطة، زراعة الأعضاء، ومرضى السرطان النشط وفشل الكلى، وتضاف لهم فئات أخرى تباعًا حسب التقييم.

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