الصحة تعلن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة بموسم الحج

المواطن - الرياض

أعلنت لجنة القوى الزائرة بالحج بوزارة الصحة، عن حاجتها لعدد من الكوادر الصحية في بعض التخصصات الطبية النادرة؛ للعمل في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة داخل المشاعر المقدسة بمكة المكرمة فقط، خلال موسم الحج لهذا العام 1442هـ، وذلك وفق آلية التعاقد المؤقت لبعض الوقت، وعلى الراغبين في المشاركة المبادرة بالتسجيل من خلال بوابة التسجيل، وذلك في التخصصات التالية:

التخصصات المطلوبة:

طبيب استشاري عناية مركزة. طبيب نائب أول، نائب عناية مركزة. طبيب مقيم عناية مركزة، (يشترط إرفاق مشهد حديث يثبت وجود خبرة العمل في قسم العناية المركزة). تمريض عناية مركزة (أخصائي أول، ـأخصائي، فني)، (يشترط إرفاق مشهد حديث يثبت وجود خبرة العمل في قسم العناية المركزة). العلاج التنفسي (أخصائي أول، أخصائي، فني)، (يشترط إرفاق مشهد حديث يثبت وجود خبرة العمل في قسم العناية المركزة). متطلبات التسجيل: يتم التسجيل من خلال بوابة التسجيل​ في التخصصات المطلوبة فقط. إرفاق شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول. إرفاق نسخة من إثبات الشخصية (بطاقة الأحوال للسعوديين، أو صورة الإقامة سارية المفعول لغير السعوديين). إرفاق مشهد حديث يثبت وجود خبرة العمل في قسم العناية المركزة (للتخصصات التي تتطلب ذلك). حصول المتقدم على جرعة التطعيم لفيروس (كورونا)، حسب الاشتراطات المطبقة من وزارة الصحة، والجهات ذات العلاقة. التأكد من تعبئة جميع خانات صفحة التسجيل، وتحميل المستندات المطلوبة بصورة واضحة وصحيحة.

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