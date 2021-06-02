الصحة : تقيدوا بالتدابير الوقائية خلال الإجازة الصيفية والسفر

المواطن - واس

أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

الصحة تعلن حصيلة الإصابات الجديدة

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1269) حالة مؤكدة وتعافي(1081) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10043) حالة منها (1489) حالة حرجة.

إجمالي الإصابات

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (452956) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (435520) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (16)حالة ليصل الإجمالي إلى (7393) حالة , كما تم إجراء (93209) فحوص مخبرية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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