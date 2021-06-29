الصحة توضح أعراض كورونا للأطفال وتوجه رسالة هامة

المواطن - الرياض

شددت وزارة الصحة على أهمية مراقبة الأطفال حال ملاحظة أعراض فيروس كورونا عليهم، وذلك من أجل مراجعة الطبيب فورًا، ثم عزلهم والتعامل معهم بطريقة مناسبة.

أعراض كورونا للأطفال:

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن أعراض فيروس كورونا للأطفال هي ارتفاع درجة الحرارة والتهاب في الحلق، والسعال الشديد مع صعوبة التنفس أو سعال غير معتاد عند المصاب بربو مزمن، بالإضافة إلى الإسهال والقيء وألم المعدة أو صداع شديد مع حمى.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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