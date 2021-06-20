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الصحة توقّع مذكرة تفاهم مع وقت اللياقة
ضمن جهود الوزارة لتعزيز النشاط البدني

الصحة توقّع مذكرة تفاهم مع وقت اللياقة

2021/06/20
الساعة 10:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الصحة توقّع مذكرة تفاهم مع وقت اللياقة
المواطن - الرياض

وقع وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس مجلس إدارة لجام المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة الرياضية علي الصقري، مذكرة تفاهم، بحضور حمد الصقري عضو مجلس الإدارة وأنتوني إليوت الرئيس التنفيذي، وشدن الصقري المدير التنفيذي للعمليات.

تعزيز النشاط البدني: 

ويأتي ذلك ضمن جهود الصحة لتعزيز النشاط البدني ليكون جزءًا من الرعاية الصحية وإبراز دوره في تحسين الحالة الصحية لأفراد المجتمع وتغيير أنماط الحياة نحو مجتمع صحي.

الصحة توقّع مذكرة تفاهم مع وقت اللياقة - المواطن

مذكرة التعاون: 

وتضمنت مذكرة التعاون سبل تعزيز الصحة للمجتمع، من خلال تقديم البرامج الوقائية الصحية وتكثيف الحملات التوعوية المشتركة في مجال النشاط البدني لكافة أفراد المجتمع.

التمرين علاج:

وستقدم وقت اللياقة من خلال المذكرة مبادرة “التمرين علاج” (Exercise is Medicine) وهي مبادرة صحية عالمية تعمل على ربط الرعاية الصحية بمصادر النشاط البدني، وتكون مبنية على أدلة علمية ومناسبة للأشخاص في أي مكان ولجميع القدرات.

الصحة توقّع مذكرة تفاهم مع وقت اللياقة - المواطن الصحة توقّع مذكرة تفاهم مع وقت اللياقة - المواطن


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