الصحة: جدولة الجرعة الثانية من لقاح كورونا خلال أسبوعين

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة، أنها ستجدول الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن هم في الفئة العمرية من 40 لـ 50 عامًا خلال الأسبوعين القادمين.

فيديو | مراسل #الإخبارية: جدولة الجرعة الثانية للفئة بين 40 و 50 عاما خلال أسبوعين #نشرة_النهار pic.twitter.com/TUyo0TzMfs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2021

لقاح كورونا:

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم جدولة مواعيد فئة الـ18 عامًا لأخذ لقاح فايزر بالتحديد خلال الفترة القادمة، بحسب الإخبارية.

وجددت الوزارة، دعوتها للجميع للمبادرة للتسجيل في تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاحات.

تطعيم الفئة العمرية من 12- 18:

وأعلنت وزارة الصحة البدء في تطعيم الفئة العمرية من (12- 18) عامًا بالتاريخ الميلادي بلقاح كورونا “فايزر”، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي، وأوضحت الصحة عبر تويتر أن هذا يأتي بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء.

جرعات كورونا:

كشفت وزارة الصحة، عن جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة والتي تتجاوز 17 مليون جرعة، بإحصائية بلغت 17،351،007 جرعة، عبر 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

اللقاحات المعتمدة:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ولفتت الوزارة إلى أن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

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