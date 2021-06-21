الصحة: معاقبة 40 موظفًا وكادرًا صحيًا خالفوا السلوك المهني

المواطن - الرياض

أصدرت وزارة الصحة عددًا من القرارات الإدارية ضد 40 موظفًا من الكوادر الإدارية والطبية، وذلك بسبب مخالفات السلوك المهني.

وأوضحت الصحة في رسالة تحذيرية لمنسوبيها بأن القرارات تضمنت الإنذار ولفت النظر.

رصد عدد من التجاوزات

وأبانت أن هذه القرارات صدرت بسبب التجاوزات ضد بعض المراجعين وأيضًا المخالفات السلوكية أثناء التعامل مع المستفيدين من المرافق الصحية.

وشددت وزارة الصحة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز ضد المستفيدين وسيتم التعامل بحزم ضد مرتكبيها.

وأفاد أنها أطلقت عدة مبادرات لرصد التعامل مع المستفيدين مثل: “رحمة” و”الزائر السري” و”إحسان” و”نقدرك”.

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