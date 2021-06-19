الصحة : موعد الجرعة الثانية سيكون وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع

المواطن - واس

أوضحت وزارة الصحة أن الإعلان عن موعد الجرعة الثانية سيكون وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات, مؤكدة أنها مستمرة في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية (60) عاماً وأكثر.

حالات كورونا الجديدة

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1153) حالة مؤكدة، وتعافي (1145) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11045) حالة منها (1496) حالة حرجة.

حالات التعافي

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (473112) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (454404) حالات, وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (13) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (7663) حالة , كما تم إجراء (77831) فحصا مخبريا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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