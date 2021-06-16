الصحة: يمكن إجراء 3 فحوصات كورونا كل شهر

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن إجراء (3) فحوصات كورونا كل شهر، وذلك حسب البروتوكول الجديد لفحص (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة.

مستجدات كورونا بالمملكة:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1239 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت عن تعافي (932) حالة، كما تم تسجيل (15) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (469414) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (451187) حالة.

تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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