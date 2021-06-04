الصحة: يمكن لمصابي جرثومة المعدة أخذ لقاح كورونا

المواطن - الرياض

قالت وزارة الصحة: إن لقاح كورونا لا يتعارض مع أخذ أدوية جرثومة المعدة، مشيرة إلى أن لقاح كورونا يُنشط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس.

لا يوجد ما يمنع:

جاء ذلك ردًّا من الصحة على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، حيث أكدت أنه لا يوجد ما يمنع ذلك إذا دعت الحاجة الطبية، وبالجرعات المحددة من قبل الطبيب المعالج.

لقاح كورونا في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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