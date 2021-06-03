الصرامي يوضح لماذا لا يستحق الهلال اللقب

المواطن - مروة نبيل

أوضح المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي أسباب عدم استحقاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الصرامي يُعلق على أداء الهلال

وقال سعود الصرامي: “حتى لا يتم تحريف كلامنا عفا الله عنا.. نقول الهلال لا يستحق لقب الدوري فمن يردد المثل الشعبي من حصل شيء يستاهله لا يتناغم مع الكلام الفني العميق والدقيق”.

وتابع المتحدث الإعلامي باسم النصر سابقًا حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بطل الدوري خسر من الوحدة الهابط وأبها وضمك، وفاز على العين بهاتريك بلنتيات وتعادل مع الباطن ذهاباً وإياباً”.

الزعيم بطلًا لدوري المحترفين

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، قبل جولة على نهايته، وأنهى البطولة برصيد 61 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رقمًا استثنائيًّا في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها موسم 2008/ 2009، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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