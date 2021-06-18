الصرامي يُطالب بحماية مدرب الأخضر الأولمبي

المواطن - مروة نبيل

دافع المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي عن مدرب الأخضر الأولمبي، سعد الشهري، مطالبًا بحمايته من التجاوز خلال الفترة المقبلة.

الصرامي يُدافع عن الشهري

وقال الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حماية الكابتن سعد الشهري مدرب منتخبنا الأولمبي “البطل” قبل الذهاب لليابان من تجاوز المتعصبين مسؤولية اللجنة القانونية التابعة لاتحاد الكرة الموقر”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الصرامي، وقال أبو يزيد الشهراني: “الخوف لدى البعض والتعصب الجاهل من تحقيق إنجاز يسجل للوطن بمساهمة سعد الشهري كونه ينتمي للعالمي الحاجز الأول للتجاوزات التي لصالح الدلال”.

وعلق “ميشو” على أزمة مدرب الأخضر الأولمبي قائلًا: “المفروض كل إعلامي يكون قدوة للجماهير ويختفي الميول والألوان في حضور المنتخب”، وقال سعد البدر: “المشكلة كل الذين يتكلمون على سعد هم من الذين يدافعون عن الاتحاد السعودي ويدافعون عن ياسر المسحل”.

جدل بسبب تغريدات مدرب الأخضر

وكان الناقد الرياضي فهد الروقي قد أثار حالة من الجدل، بسبب مدرب الأخضر الأولمبي، مؤكدًا أنه يعمل لصالح نادٍ معين، وأعاد نشر بعض تغريداته القديمة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلن سعد الشهري عن قائمة الأخضر في أولمبياد طوكيو 2020، حيث استعان بثلاثة لاعبين كبار من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر







مقالات ذات صلة