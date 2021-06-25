الصندوق العقاري: تخفيض أرباح التمويل العقاري طويل الأجل بمقدار 10 نقاط

المواطن - الرياض

أعلن الصندوق العقاري عن تخفيض نسب هامش الربح في التمويل العقاري طويل الأجل بمقدار 10 نقاط.

تخفيض أرباح التمويل العقاري

وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري قالت اليوم إنه: “ضمن مساعينا لتمكين المواطنين من الحصول على مساكن بأسعار مناسبة، يسرنا الإعلان عن تخفيض نسب هامش الربح على منتج التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة بمقدار 10 نقاط”.

دعم نمو سوق التمويل الأولي والثانوي

وأوضحت الشركة أن هذا التخفيض يتماشى مع التزامها بدعم نمو سوق التمويل العقاري الأولي والثانوي في المملكة العربية السعودية، ما يجعله من أقل معدلات الربح على التمويل العقاري على مستوى المنطقة، حيث يمكّن المواطنين الاستفادة من منتجات الشركة عن طريق شركائها الممولين العقاريين –البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة.

محافظ التمويلات العقارية

وتقوم الشركة السعودية لإعادة التمويل بشراء محافظ التمويلات العقارية من البنوك المحلية وشركات التمويل العقارية، وتمتلك محفظة تمويلية بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال سعودي مع نهاية عام 2020، بعد أن كانت 2.2 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2019م.

ونجحت الشركة في إصدار أكبر صكوك محلية مدعومة بضمانات حكومية بقيمة 4 مليارات ريال وشهدت إقبالًا كبيرًا إذْ جرت تغطيتها بمعدل 2.15 ضعف.

وشهد شهر أبريل من عام 2021م حصول الشركة السعودية لإعادة التمويل على تصنيف ائتماني (A) و (A2) على المدى الطويل من وكالتي فيتش و موديز على التوالي، ما يدلّ على كفاءة نموذج العمل الذي تتبعه الشركة ونمو سوق الإسكان في المملكة.

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