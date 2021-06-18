الصين تأمر مليارديرًا بالتواري عن الأنظار بسبب قصيدة!

المواطن - متابعة

استدعت الحكومة الصينية وانغ شينغ، مؤسس شركة Meituan لتوصيل الطعام، إلى اجتماع مؤخرًا وحذرته، مطالبة إياه بالبقاء بعيدًا عن الأنظار، بعد أن نشر مؤسس ثالث أكبر شركة تكنولوجيا في الصين الشهر الماضي قصيدة مثيرة للجدل هزت الأسواق، وأثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستدعى مسؤولو بكين وانغ شينغ بعد أن نشر قطب توصيل الطعام في البلاد قصيدة عمرها ألف عام، اعتبرها الكثيرون بمثابة انتقاد ضمني للحكومة، وفق ما نشرته “بلومبرغ” نقلًا عن أشخاص على دراية بالموضوع قالوا: إن المسؤولين حذروه من الظهور، مؤقتًا على الأقل.

قصيدة أسرة تانغ- التي تصف حرق الكتب في عهد الإمبراطور الأول للصين- كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مناهضة للمؤسسة الحاكمة، وأدت إلى بيع 26 مليار دولار في أسهم Meituan على مدار يومين.

قصص اقتصادية:

وأصدر الرئيس التنفيذي للشركة في وقت لاحق توضيحًا قال فيه: إن منشوره استهدف “قصر نظر القطاع الذي تعمل فيه الشركة”، فيما قام بعض المستثمرين بإحالة الحادثة إلى الانتقادات التي أصدرها مؤسس مجموعة علي بابا القابضة المحدودة جاك ما العام الماضي ضد المنظمين الصينيين؛ مما أدى إلى حملة قمع غير مسبوقة على قطاع الإنترنت في الصين.

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