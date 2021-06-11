الصين ترفع علمها على المريخ وتترك بصمتها

المواطن- متابعة

تمكن روبوت صُنع في الصين من إرسال صور لنفسه من على المريخ بوجود علم صيني يُخلد إنجاز الدولة الآسيوية على الكوكب الأحمر، وهو ما أبرزته باعتزاز وكالة الفضاء الصينية.

صورة سيلفي صينية:

وبحسب وكالة سكاي نيوز، فقد التقط الروبوت، الذي يشبه الطيور، صورة سيلفي لنفسه بجوار منصة هبوطه، وعلى إثر ذلك، نظمت وكالة الفضاء الصينية احتفالًا بهذه المناسبة.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، كان الروبوت زورونغ وصل إلى الموقع في منتصف مايو بعد رحلة استمرت قرابة عام من الأرض، والتقط أيضًا صورة لآثار عجلاته الست في تربة المريخ.

ووصفت وكالة الفضاء الصينية الأمر بأنه بصمة الصين على الكوكب الأحمر.

مواصفات الروبوت الصيني:

ويزن الروبوت زورونغ 240 كيلوجرامًا، وسيتولى درس بيئة كوكب المريخ وتحليل تكوين صخوره، ومن بين مهام الروبوت الأخرى، إجراء تحليلات للتربة والغلاف الجوي، والتقاط الصور، والمساهمة في رسم خرائط للكوكب الأحمر.

والتقط الروبوت 4 صور عالية الوضوح، حيث وضع الكاميرا على بعد 10 أمتار من منصة الهبوط، ثم تراجعت لالتقاط سيلفي له ولمنصة الهبوط، بحسب ما ذكرت “فرانس برس”.

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