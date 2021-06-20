الصين: جرعات لقاح كورونا تجاوزت مليار جرعة حتى الآن

المواطن - متابعة

أوضحت وزارة الصحة الصينية، أن عدد جرعات اللقاحات المضادة لكورونا المعطاة في الصين تجاوز عتبة المليار.

كورونا في الصين

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، عن تسجيل 23 إصابة وافدة بكوفيد-19، لكنه لم يسجل أي إصابات جديدة محلية العدوى؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في الصين 91 ألفاً و687 حالة، تعافى منهم 86 ألفاً و441 حالة.

وذكرت اللجنة – حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالمرض، لتظل حالات الوفيات عند 4 آلاف و636 حالة.

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