الطائي يضم ناوليدج موسونا رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الطائي، مساء اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًّا مع الزيمبابوي ناوليدج موسونا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

ناوليدج موسونا في الطائي:

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أبرز لقطات وأهداف ناوليدج موسونا قبل أن يظهر النجم الزيمبابوي، ويقول: “وقعت اليوم عقد احترافي مع نادي الطائي في السعودية”.

ويُجيد الزيمبابوي الدولي ناوليدج موسونا صاحب الـ31 عامًا اللعب في مركزي المهاجم والجناح الأيسر، ويملك خبرة كبيرة، حيث إنه سبق له اللعب في صفوف هوفينهايم الألماني، وثنائي الدوري البلجيكي أندرلخت ويوبين.

الطائي يدعم صفوفه:

وتُعد صفقة موسونا هي الثانية التي ينجح نادي الطائي في حسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سبق وأعلن عن تعاقده رسميًّا مع حارس المرمى البلغاري مارتن لوكوف، قادمًا من صفوف ليفسكي صوفيا.

ونجح الطائي في خطف ثالث بطاقات التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022، بعد فوزه على عرعر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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