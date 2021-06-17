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الطيران المدني توجه بتسجيل بيانات التحصين للمسافرين القادمين للسعودية قبل المغادرة
في تعميم موجه لجميع شركات الطيران

الطيران المدني توجه بتسجيل بيانات التحصين للمسافرين القادمين للسعودية قبل المغادرة

2021/06/17
الساعة 8:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الطيران المدني توجه بتسجيل بيانات التحصين للمسافرين القادمين للسعودية قبل المغادرة هيئة الطيران المدني
المواطن - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمها لجميع شركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين ومرافقيهم قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة، وذلك من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

التسجيل يشمل هذه الفئات

ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.


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