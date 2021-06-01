العراق تسجل أول وفاة بـ الفطر الأسود

المواطن - متابعة

أكد المتحدث باسم صحة محافظة ذي قار، عمار الزاملي، تسجيل حالة وفاة بمرض الفطر الأسود في المحافظة جنوبي العراق.

اكتشاف بالصدفة:

وقالت مصادر طبية: إن حالة الوفاة سجلت لأحد رجال الدين، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف المرض عن طريق الصدفة عند وفاة المريض.

ولفتت المصادر إلى أن أحد الأطباء اكتشف أن المريض توفي جراء الإصابة بـ الفطر الأسود عقب تشخيصه بالوفاة جراء ظهور فطريات في العين.

3 حالات سابقة:

وبحسب المصادر فإنه تم تسجيل حالات سابقة لوفيات شبيهة بتلك الفطريات، لكن لم يتم تشخيصها بأنها مرض الفطر.

وكانت تقارير صحفية قد تداولت أنباء مفادها أن حالات عديدة من الإصابة بالفطر، ظهرت في العراق، وهو ما دفع الصحة العراقية إلى أن تخرج ببيان رسمي عن ذلك الأمر.

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