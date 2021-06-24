المواطن - الرياض

تطرق عامل المعرفة، الأستاذ أحمد العرفج، خلال حلقة “يا هلا بالعرفج” على روتانا خليجية، مساء أمس الأربعاء، إلى مجموعة من القضايا، منها منصة مدرستي، وارتفاع أسعار النفط، والمشاريع العملاقة في المملكة.

حزمة الأفراح لهذا الأسبوع:

وقال العرفج، خلال الحلقة: إن حزمة الأفراح لهذا الأسبوع تشمل العديد من الموضوعات، منها النجاح الذي حققته منصة مدرستي، والتي أصبحت بمثابة حدث ملهم للإيطاليين.

كما تطرق العرفج إلى ارتفاع أسعار النفط، لأعلى مستوياته خلال عامين، وتحدث العرفج عن المشاريع العملاقة في المملكة، ومنها ما أعلنه مشروع نيوم عن تدشين أكبر حديقة في العالم.

النيابة والقرارات التنظيمية:

وتطرق العرفج خلال الحلقة لقرار النيابة وتحذيرها من إثارة معلومات مغلوطة عن القرارات التنظيمية.

وقال أحمد العرفج: “أعتقد أن هذا القرار يجب أن يكون ضمن منهج التربية الوطنية”.

حرب ناعمة تستهدف المملكة:

وتابع العرفج: “هناك من يستهدف المملكة بحرب ناعمة من الخارج باستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والأخبار المزيفة”.

وسلط العرفج خلال الحلقة الضوء على ما تقدمه “جمعية ذوي شهداء الواجب” لأسر الشهداء.

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