العسكر: سنجني ثمار قرار الوزراء بشأن عقارات الدولة قريبًا

المواطن - الرياض

علق نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، حمزة العسكر، على قرار مجلس الوزراء الموافقة على استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

حلول عقارية:

وقال العسكر في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار من أهم الممكنات التي منحها المقام الكريم للهيئة لتقديم حلول عقارية لتوفير مقرات للجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص تحقيقاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد رؤية المملكة 2030.

وتابع: شكرًا للمقام السامي على هذا الدعم وبحول الله نجني ثماره قريبًا.

قرار الوزراء:

ووافق مجلس الوزراء أمس على استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 61 ) وتاريخ 18 / 9 / 1427هـ.

شارك الخبر







شارك الخبر