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العقيلي لـ الموارد البشرية: أجيبوا على الناس وتفاعلوا مع الإعلام
أكد أن ملف التحول والتخصيص يمس المواطنين

العقيلي لـ الموارد البشرية: أجيبوا على الناس وتفاعلوا مع الإعلام

2021/06/08
الساعة 11:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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العقيلي لـ الموارد البشرية: أجيبوا على الناس وتفاعلوا مع الإعلام
المواطن - الرياض

وجه الإعلامي خالد العقيلي رسالة إلى المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن عدم التجاوب مع الإعلام بشأن بعض الملفات.

موضوع حساس: 

وقال العقيلي في برنامج “الشارع السعودي” على قناة السعودية: “لماذا لم تتجاوبوا مع قناة الوطن للرد على استفسارات الناس في موضوع حساس جدًّا كبرنامج التخصيص، أجيبوا على الناس وتفاعلوا مع الإعلام”.

التحول والتخصيص: 

وتابع: “أعطوا تلفزيون الوطن قيمته وقدره، وأتمنى من الإخوان في الوزارة التجاوب، خاصة وأن ملف التحول والتخصيص يمس المواطنين وقطاعات مستهدفة”.

 


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