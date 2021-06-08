العمري والبريك يغيبان عن مران الأخضر

المواطن - مروة نبيل

واصل الأخضر، بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، مساء أمس الاثنين، تدريباته الجماعية في معسكره المقام حاليًّا في الرياض، استعدادًا لمباراة سنغافورة المقبلة.

الأخضر يواصل استعداداته:

وأجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية على إستاد الأمير فيصل بن فهد، بدأها رينارد بتمارين الإحماء، ثم تدريبات التمرير، قبل أن يختتم المران بمباريات مصغرة.

على الجانب الآخر، اكتفى ثنائي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالإله العمري ومحمد البريك بأداء تمارين خاصة برفقة المعد البدني.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته الجماعية، مساء يوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة مساءً على إستاد الأمير فيصل بن فهد في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

المنتخب السعودي ضد سنغافورة:

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره السنغافوري، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويحتل الأخضر صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وبفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني، فيما يقع المنتخب السنغافوري في المركز الرابع بـ7 نقاط.

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