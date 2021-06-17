العمري والكويكبي أبرز اللاعبين السعوديين الموسم الماضي

المواطن - مروة نبيل

يُعد نجما القادسية والاتفاق، حسن العمري ومحمد الكويكبي من أبرز اللاعبين في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم.

حسن العمري يخطف الأنظار

وظهر حسن العمري بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الموسم المنصرم، ويُعتبر من أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف برصيد 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، وصنع 5 آخرين.

وعلى الرغم من التألق اللافت لحسن العمري الموسم المنصرم، إلا أنه فشل في مساعدة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية على البقاء في دوري المحترفين، ليهبط إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بعد تعادله مع أبها في الجولة الأخيرة.

الكويكبي يتألق مع الاتفاق

وواصل محمد الكويكبي تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون ثاني أكثر اللاعبين السعوديين مساهمة في تسجيل الأهداف بـ14 هدفًا، حيث أحرز 8 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم في المركز السادس برصيد 47 نقطة، بعد الفوز على نظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

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