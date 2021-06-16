العويس لـ حسان تبمكتي : أعتذر منك وترجع أقوى

المواطن - مروة نبيل

قدم حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب السعودي الأول، محمد العويس اعتذاره لزميله في الأخضر حسان تبمكتي بعد تعرضه لإصابة قوية ضد أوزبكستان.

العويس يدعم تمبكتي

ونشر محمد العويس صورة له عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وهو يحمل القميص الخاص باللاعب تمبكتي، وعلق قائلًا: “ما تشوف شر حبيب قلبي حسان والعذر والسموحة وترجع أقوى بإذن الله”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة العويس، وقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل: “الكبير كبير.. مبروك حبيبي محمد تأهل منتخبنا وإن شاء الله يرجع حسان تمبكتي مثل أول وأفضل”، وكتب بسام: “سوء تقدير وتدخل غير مقصود من الكابتن الكبير محمد العويس وتصير بكل الملاعب العالمية الله يشافي ويعافي تمبكتي وتبقى لك أخلاقك العالية يا أبو عويس”.

إصابة حسان تمبكتي

وكان حسان تمبكتي قد سقط عند الدقيقة 71 من أحداث مباراة السعودية ضد أوزبكستان، بعد تدخل مع حارس مرمى الأخضر محمد العويس، وغادر الملعب بسيارة الإسعاف، قبل أن يتم التأكد من استقرار حالته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل بزيارة تمبكتي فور نهاية المباراة بالأمس في المدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود، وأكد الكادر الطبي أن حالة اللاعب مستقرة، وسيجري مزيدًا من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

شارك الخبر





مقالات ذات صلة



