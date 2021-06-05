العين الثالثة تحل مشكلة زومبي الهواتف الذكية

المواطن - متابعة

في محاولة للحد من الحوادث التي تنشأ عن تصفح الجوال أثناء السير، ابتكر المصمم الكوري الجنوبي باينغ مين ووك، مقلة عين روبوتية يمكن ربطها بجبهة الشخص، ويُمكن اعتبارها كعين ثالثة إضافية، ما يسمح له بتصفح الهاتف المحمول أثناء السير دون وقوع إصابات.

حل مشكلة تصفح الجوال أثناء السير

وقال المبتكر الكوري إن هذا الابتكار الجديد سيشكل ”حلا ساخرا“ لمدمني الهواتف الذكية، أو كما أطلق عليهم ”زومبي الهواتف الذكية“، الذين لا يستطيعون إبعاد أعينهم عن شاشة الهاتف أثناء السير، ما يجعلهم أكثر عرضة للاصطدامات.

ويستشعر الجهاز المسمى بـ“العين الثالثة“ عندما يتم خفض رأس المستخدم للنظر إلى الهاتف، وعندما يقترب الشخص من عائق على بعد متر واحد أو مترين، يصدر الجهاز صوتاً لتحذيره من الخطر.

الحاجة إلى العين الثالثة

وقال باينغ: ”هذا هو نظر البشرية المستقبلي، بثلاث عيون“، مضيفا أنه ”نظرا لأننا لا نستطيع أن نرفع أعيننا عن الهواتف الذكية، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من العيون في المستقبل“.

وهو طالب دراسات عليا في هندسة تصميم الابتكار في الكلية الملكية للفنون وإمبريال كوليدج لندن – بتجربة العين الثالثة في جميع أنحاء سيول. وقال: ”هذه الأيام يمكن أن تقع حوادث للشباب أثناء استخدام هواتفهم المحمولة.. سيكون هذا حلا مفيدا لهم“.

وبحسب قناة بينونة فإن العين الثالثة تستخدم مستشعر جيروسكوبي لقياس زاوية عنق المستخدم وجهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية لحساب المسافة بين العين الروبوتية والعوائق، وكلا المستشعرين مرتبطان بمتحكم دقيق مفتوح المصدر أحادي اللوحة مع بطارية.

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