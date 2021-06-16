الغذاء والدواء: إيقاف طلبات التسجيل بنظام سدر القديم

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه بدءًا من تاريخ 21 ذو القعدة المقبل، سيتم إيقاف الإجراءات التنظيمية (التسجيل، التعديل، التجديد) على النسخة السابقة من نظام سدر واستقبالها على النظام الجديد.

موعد النسخة الجديدة:

وأوضحت الهيئة، أنه سيتم إيقاف استقبال طلبات التجديد والتعديل على نظام سدر في نسخته القديمة وذلك بتاريخ 21 ذو القعدة 1442 هجرية، الموافق 7/1/ 2021 ميلادية.

وحثت الهيئة، خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، جميع الشركات لاستكمال عملية ترحيل البيانات للاستفادة من الخدمات المقدمة في نظام سدر الجديد.

مزايا النظام الجديد:

يقدّم النظام الجديد مجموعة من المزايا للمستفيدين كاختصار وقت التسجيل للشركات، وسرعة إنهاء الإجراءات، وكذلك إمكانية تفعيل التنبيهات داخل النظام في حال تغيرت حالة الطلب.

كما تتيح النسخة الجديدة من النظام إمكانية البحث عن الطلبات المسجلة، وإصدار الشهادات، ورفع الملفات والتحقق منها إلكترونيًا وإرسال الاستعلامات، كما يمكن الرجوع إلى الطلبات المسجلة مسبقًا، إضافةً إلى إمكانية تسجيل أكثر من نوع عبوة تحت رقم مستحضر واحد.

ما هو نظام سدر؟

نظام سدر هو نظام إلكتروني لتسجيل الأدوية السعودية ويهدف إلى تسهيل عملية تسجيل المستحضرات الدوائية والعشبية المخصصة للاستخدام البشري والحيواني.

ويمكن استخدام هذ نظام سدر بعد تسجيل المنشآت في نظام السجل الوطني للمنشآت الصيدلانية (سجل) وذلك لتسجيل وتجديد المستحضرات الصيدلانية، فضلًا عن متابعة المعاملات والتواصل مع قطاع الدواء عن طريق (سدر)

سلامة وسرية البيانات المُدخلة:

يتيح نظام حماية جميع البيانات المدخلة إلكترونيًا بواسطة برامج الحماية الإلكترونية الخاصة بالنظام.

ويهدف نظام سدر إلى خدمة المنشآت المسجلة لدى الهيئة، والتواصل مع قطاع الدواء عن طريق النظام، ويتيح طلب تسجيل المستحضرات البشرية والعشبية والبيطرية، وذلك للتأكد من سلامة المستحضرات الدوائية واتباعها الاشتراطات التي وضعتها الهيئة للحفاظ على سلامة وصحة المستهلك.

بداءً من تاريخ 21 ذو القعدة المقبل، سيتم إيقاف الإجراءات التنظيمية (التسجيل، التعديل، التجديد) على النسخة السابقة من نظام سدر واستقبالها على النظام الجديد، ونحث جميع الشركات لاستكمال عملية ترحيل البيانات للاستفادة من الخدمات المقدمة في نظام سدر الجديد.https://t.co/LK2ymKQ7By pic.twitter.com/XMDN5dzpqw — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) June 16, 2021

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