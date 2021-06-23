الغيامة عن تصريح عبدالرحمن بن مساعد: وجهة نظر مشجع

المواطن - محمد سمعه

علق الناقد الرياضي عبدالعزيز الغيامة على تصريح الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال الأسبق، الذي انتقد فيه المدرب سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي باختيار ثلاثي الهلال سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني.

وغرد ابن مساعد عبر حسابه في “تويتر” يوم الخميس الماضي قائلًا: “أراه اختيار يضر بالمنتخب الأول خصوصًا أنه مقبل قريبًا على التصفيات النهائية لكأس العالم (10 مباريات) خلال هذا العام، كون اللاعبين الثلاثة من ركائز المنتخب الأول وكذلك من ركائز ناديهم الذي سيشارك بدءًا من شهر أغسطس آسيويًّا .. يصعب جدًّا على الـ3 اللاعبين حمل عبء كل هذه المشاركات”.

الغيامة يحلل تغريدة الأمير عبدالرحمن بن مساعد:

وقال الغيامة متحدثًا في فقرة “المشي مع العرفج” في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: “تصريح الأمير عبدالرحمن بن مساعد وجهة نظر مشجع فقط، لأن الكل يعلم أن سالم الدوسري وسلمان الفرج وياسر الشهراني أفضل 3 لاعبين ليس في السعودية وحسب بل في آسيا أيضًا، ووجودهم سيفيد المنتخب الأولمبي ولن يؤثر على المنتخب الأول”.

وتابع الغيامة: “لو كان ابن مساعد رئيس الاتحاد السعودي لـ كرة القدم لن يقول هذا الكلام، خاصة أن المنتخب السعودي يعود لـ الأولمبياد بعد غياب دام لـ 25 عامًا”.

فكرة تقليص التعصب الرياضي غير جيدة !

وأضاف الغيامة: “لا أحبذ فكرة تقليص التعصب الرياضي لأن متعة كرة القدم في التعصب لفريقك، ولكن بشرط ألا تتجاوز في منافسك وتقول كلام مسيء له، خاصة أن تقليص التعصب الرياضي سيجعلنا نفتقد التصريحات المثيرة من رؤساء الأندية السعودية”.

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