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الفريح: النصر توج بـ6 بطولات رغم الديون
بعد عدم حصوله على الكفاءة المالية

الفريح: النصر توج بـ6 بطولات رغم الديون

2021/06/11
الساعة 2:12 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الفريح: النصر توج بـ6 بطولات رغم الديون النصر بطل الدوري
المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي عبدالرحمن الفريح ردود فعل البعض على نتائج لجنة الكفاءة المالية، بعدما فشل نادي النصر في الحصول عليها للمرة الثاني على التوالي.

ديون النصر

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت بالأمس عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء النصر في المركز الثاني، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ135 مليون ريال.

ويبذل مجلس إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر مجهودًا كبيرًا لحل أزمة المستحقات المالية، والحصول على شهادة الكفاءة المالية خلال الفترة المقبلة، لتسجيل لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl

الفريح يُعلق على الديون

وأكد الفريح عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي نجح في التتويج بالبطولات خلال السنوات الأخيرة، رغم معاناته من الديون.

وقال: “الجهلة يقولون: ديون وبالأخير بدون بطولات.. هل نسوا أن النصر بطل ولي العهد 2014، بطل الدوري 2014، بطل الدوري 2015، بطل الدوري الاستثنائي 2019، بطل السوبر 2020 وبطل السوبر 2021”.

وتابع عبدالرحمن الفريح في تغريدة أخرى عبر “تويتر”، قائلًا: “يقول يا أخي أنت ديون بدون بطولات!!.. وأنا جايب قدامه آخر 6 سنوات 5 بطولات.. 3 دوريات وكأسين سوبر وولي العهد”.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC


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