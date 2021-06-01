الفريق الحربي يشدد على أهمية التكامل بين الجهات المشاركة في أعمال الحج

المواطن - واس

رأس معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج، بمقر الأمن العام بالناصرية، الاجتماع الثاني للجنة الأمنية بالحج، بحضور جميع أعضائها، ناقلًا لهم، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

تشاور وتباحث:

وأكد معالي الفريق أول ركن خالد الحربي، أن الاجتماع يأتي استكمالًا للتشاور والتباحث والخروج برؤية موحدة لجميع القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن، مشدداً على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1442هـ.

مستجدات الخطط الأمنية:

واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات الخطط الأمنية التي يجري إعدادها، والاستعدادات لمختلف القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ المهام الأمنية بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، إضافة إلى مناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن في أداء مناسكهم.

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