الفيحاء يدعم هجومه بصفقة من التعاون

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي الفيحاء، برئاسة عبدالله أبانمي، في التعاقد مع مهاجم فريق التعاون، مالك العبدالمنعم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

الفيحاء يضم مالك العبدالمنعم:

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع عقود انضمامه إلى صفوفه، بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالله أبانمي ومدير الفريق الأول، محمد الهندي في مقر النادي بالمجمعة.

وجاء انضمام مالك العبدالمنعم صاحب الـ22 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء قادمًا من فريق التعاون على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وكان مالك العبدالمنعم قد بدأ مشواره في صفوف نادي الزلفي، ولعب بعد ذلك مع العديد من الأندية، ومنها؛ الهلال والخلود قبل أن ينتقل إلى فريق التعاون مطلع عام 2020.

ومن جانبه، أعرب مالك العبدالمنعم عن سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة مع الفريق البرتقالي، وأكد حرصه على تقديم كل ما لديه في خدمة الفريق مع زملائه اللاعبين.

الفريق البرتقالي إلى دوري المحترفين:

ويأمل مجلس الإدارة في الاستعداد جيدًا، خاصة بعدما نجح الفريق البرتقالي في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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