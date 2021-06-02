الفيصلي يؤجل اختيار بديل شاموسكا

المواطن - مروة نبيل

قررت إدارة نادي الفيصلي تأجيل اختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا.

الفيصلي يؤجل ملف المدرب الجديد

واتخذت إدارة الفيصلي قرارًا في اجتماع المجلس الأخير بالتعاقد مع لاعبين أجنبيين، لدعم الفريق الأول لكرة القدم في مشواره الآسيوي والمحلي الموسم المقبل.

وأشارت مصادر لـ”الرياضية”، إلى أن الإدارة أرجأت ملف اختيار المدرب الجديد للفريق الأول خلفًا للبرازيلي شاموسكا لإجراء مزيد من المشاورات، وأن ملفات المدربين التي طرحت في الاجتماع وجدت قبولًا من عدد من أعضاء الإدارة.

ومن المتوقع أن تعلن إدارة نادي الفيصلي موعد تحديد بداية الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي المقبل خلال الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل.

شاموسكا يحصد الذهب ويرحل للشباب

يُعد المدير الفني البرازيلي شاموسكا من أبرز المدربين في الملاعب السعودية خلال المواسم الأخيرة، وكلل مجهوده بقيادة عنابي سدير لحصد لقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن ينتقل لتدريب الشباب.

وأعلن نادي الشباب مؤخرًا عن تعاقده مع شاموسكا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بداية من الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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