الفيصلي يحلم بمواصلة التألق مع باولو تراميزاني

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الإيطالي باولو تراميزاني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

باولو تراميزاني يقود الفيصلي

ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لرئيس مجلس الإدارة فهد المدلج أثناء توقيع العقد مع باولو تراميزاني لمدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

ويطمح باولو تراميزاني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمواصلة التألق وحصد ألقاب جديدة، خاصة أنه نجح في الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، وسيشارك في دوري أبطال آسيا.

وجاء تعاقد الفيصلي مع تراميزاني خلفًا لمدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا الذي رحل عنه بنهاية الموسم، واتفق على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمدة موسمين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مسيرة تراميزاني التدريبية

وبدأ باولو تراميزاني مسيرته التدريبية كمساعد لمدرب منتخب ألبانيا الأول لكرة القدم عام 2011، قبل أن يتولى تدريب لوغانو السويسري ومنه إلى فريق سيون، وقاد بعد ذلك أبويل نيقوسيا القبرصي.

ودرب تراميزاني فترة في الدوري الإيطالي لكرة القدم مع ليفورنو قبل العودة إلى سيون ومنه إلى هايدوك سبليت الكرواتي، وحصد بطولة واحدة طوال مسيرته التدريبية، حيث قاد أبويل نيقوسيا للتتويج بالدوري القبرصي عام 2019.

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