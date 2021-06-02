الفيصلي يضم صالح القميزي وعبدالرحمن الدوسري 3 مواسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفيصلي- قبل قليل- عن التعاقد مع اللاعبين صالح القميزي وعبدالرحمن الدوسري لمدة 3 مواسم وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الثنائي ينضم لـ الفيصلي لـ 3 مواسم:

وأكد عنابي سدير عبر حسابه في “تويتر” على أنه تم التعاقد مع الثنائي، وذلك بعد اجتياز كل منهما للفحوصات الطبية، التي أُجريت لهما بمقر النادي.

وكان صالح القميزي انضم لـ عنابي سدير قادمًا من نادي الاتفاق، بينما انضم عبدالرحمن الدوسري للفريق قادمًا من نادي النصر.

ويلعب صالح القميزي كـ ظهير أيمن، بينما يلعب عبدالرحمن الدوسري كلاعب وسط.

موسم استثنائي لـ عنابي سدير:

وكان عنابي سدير قدم موسم 2020/ 2021 بشكل استثنائي، حيث نجح في التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء الخميس الماضي بعد الفوز على فريق التعاون بثلاثية مقابل هدفين في المباراة النهائية.

وتأهل عنابي سدير لـ دوري أبطال آسيا في عام 2022 مع فرق الهلال والشباب والاتحاد.

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