الفيصلي يضم عبدالرحمن الدوسري لـ3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

حسمت إدارة نادي الفيصلي صفقة نجم النصر، عبدالرحمن الدوسري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي المقبل.

عبدالرحمن الدوسري في الفيصلي

واتفقت إدارة نادي الفيصلي مع عبدالرحمن الدوسري رسميًا على التوقيع معه على عقد يمتد لـ3 أعوام، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة في وقت لاحق، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وستكون صفقة عبدالرحمن الدوسري الثانية التي يعلن عنها الفيصلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، حيث سبق وأعلنت الإدارة عن إنهاء إجراءات التعاقد مع لاعب الاتفاق، صالح القميزي.

وبدأ الدوسري صاحب الـ23 عامًا، مشواره مع كرة القدم في الفئات العمرية بنادي النصر، قبل أن يلتحق بالفريق الأول عام 2016، ولعب في صفوف التعاون على سبيل الإعارة موسم 2017، وعاد إلى العالمي بعد ذلك.

الفيصلي هذا الموسم

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره التعاون في المباراة النهائية بنتيجة 3/2، وسيشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًا المركز التاسع برصيد 36 نقطة من الفوز 9 مرات والتعادل في مثلهم، وخسر 12 مباراة.

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