‎الرئيسية
جديد الأخبار
الفيصل يطلع على خطة تشغيل صالة 1 بمطار الملك عبدالعزيز
تمهيدًا لنقل عدد إضافي من شركات الطيران إليها

الفيصل يطلع على خطة تشغيل صالة 1 بمطار الملك عبدالعزيز

2021/06/13
الساعة 6:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
الفيصل يطلع على خطة تشغيل صالة 1 بمطار الملك عبدالعزيز
المواطن - الرياض

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعًا بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة ريان طرابزوني ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز عصام نور.

خالد الفيصل

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع على خطة تشغيل الصالة 1 بمطار الملك عبدالعزيز حيث سيتم قريبًا العمل على نقل عدد إضافي من شركات الطيران العاملة في المملكة من الصالة الشمالية لصالة رقم 1.

واستعرض سموه خطط الهيئة العامة للطيران المدني المستقبلية، وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة.

خالد الفيصل


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :