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القبض على شخصين ارتكبا 79 جريمة احتيال مالي وبحوزتهما 500 ألف ريال
قاما بتحويل الأموال التي حصلا عليها إلى خارج المملكة

القبض على شخصين ارتكبا 79 جريمة احتيال مالي وبحوزتهما 500 ألف ريال

2021/06/21
الساعة 7:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على شخصين ارتكبا 79 جريمة احتيال مالي وبحوزتهما 500 ألف ريال
المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال مالي في عدد من المناطق وضبط بحوزتهما مبلغ (500,000) ريال.

جرائم احتيال مالي

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتدادًا لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (79) جريمة مالية احتيالية في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة وجازان والجوف، وتحويل الأموال التي حصلا عليها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية تعود ملكيتها لمواطنة، وذلك بإيهام ضحاياهما بالاستثمار في أسواق التداول العالمية، وضبط بحوزتهما مبلغ (500,000) ريال.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وتابع متحدث شرطة الرياض أنه تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

القبض على شخصين ارتكبا 79 جريمة احتيال مالي وبحوزتهما 500 ألف ريال - المواطن


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